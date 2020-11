Risikoreport 2021 Das sind die fünf größten Herausforderungen für Unternehmen

Noch nie waren Mitarbeiter derart hohen Gefahren ausgesetzt wie in diesem Jahr. Das ist das Ergebnis des Risikoreports, den die Beratungsgesellschaft International SOS am Mittwoch veröffentlicht hat. Besonders Geschäftsreisende sind betroffen. Neben der Coronapandemie kommen Infektionskrankheiten im Zielland sowie politische Unruhen und Kriminalität hinzu.



Über die Hälfte der 1400 befragten Sicherheitsexperten glaubt, dass die Gesundheits- und Sicherheitsbedrohungen im kommenden Jahr weiter steigen werden.



Das gilt für Mitarbeiter, die am Unternehmenssitz in Deutschland arbeiten, sowie für permanent im Ausland Beschäftigte und Geschäftsreisende gleichermaßen.