Sechs Millionen Betroffene CDU will Beitragslast auf Betriebsrenten erheblich reduzieren

Die CDU-Gesundheitsexpertin Karin Maag, die die Gegenrede hielt, erinnerte daran, dass bei einer Entlastung Betroffener in der Zukunft jährlich rund drei Milliarden Euro in der gesetzlichen Krankenversicherung fehlen werden. Es könne nicht sein, dass durch die Entlastung einer Gruppe alle anderen zusätzlich belastet werden – gerade auch Bezieher kleiner Renten, die zudem nicht einmal Extrabezüge hätten.

Klar ist: Mit dem Beschluss der CDU, die Betriebsrentner zumindest in Zukunft zu entlasten, kommt Bewegung in das Thema. Das Bundesverfassungsgericht hatte die jetzige Praxis als grundgesetzgemäß bezeichnet. Doch auch die SPD will schon länger etwas ändern. SPD-Chefin Andrea Nahles fordert etwa, diesen Beitrag zu halbieren.