Rüstungsexporte: Regierung genehmigt Ausfuhren für zwei Mrd. Euro

Die geschäftsführende Bundesregierung hat seit der Bundestagswahl im September Rüstungsexporte im Wert von knapp zwei Milliarden Euro genehmigt. Darunter sind Ausfuhren im Volumen von rund 1,1 Milliarden Euro an sogenannte Drittländer, also Staaten, die nicht der Nato oder EU angehören oder diesen Partnern gleichgestellt sind. Dies geht aus einer Antwort der Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Abgeordneten Katja Keul hervor, über die am Samstag zuerst der "Spiegel" berichtet hatte. Die größten Genehmigungen unter den Drittstaaten betrafen bis Ende Februar dem Magazin zufolge die Länder Ägypten und Algerien. Weitere Ausfuhren seien nach Indien, Katar und Pakistan gebilligt worden.