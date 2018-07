Sozialversicherungen: Union will Rentenpaket mit Senkung von Arbeitslosenbeitrag verbinden

BerlinDie Union will das von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil geplante milliardenschwere Rentenpaket mit der Absenkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung verknüpfen. „Es gibt einen engen Zusammenhang“, sagte der arbeitsmarktpolitische Sprecher, Peter Weiß, am Montag in Berlin.