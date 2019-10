SPD Zerreißprobe voraus

Die Partei, die in der Vergangenheit für so einige Überraschungen gut war, hat ausgesprochen unüberraschend abgestimmt: Die Favoritenduos im Kampf um die SPD-Spitze haben sich durchgesetzt. Nicht besonders überzeugend, nicht glorreich, aber immerhin: Olaf Scholz und Klara Geywitz sowie Norbert Walter-Borjans mit Saskia Esken gehen in die Stichwahl.