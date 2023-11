Städteranking 2023: München, die ewige Adresse des Erfolgs

Im so genannten MakerSpace des „Munich Urban Colab“ im selben Gebäude werden Prototypen gebaut oder digitale Lösungen entwickelt und getestet. In der „Bio.Kitchen“ wird an Innovationen vor allem in den Bereichen Molekular- und Mikrobiologie gearbeitet, im „Digital Hub Mobility“ an der Zukunft der Fortbewegung. Die „applied AI Initiative“ treibt die Entwicklung von Künstliche-Intelligenz-Anwendungen etwa für autonome Systeme in der Robotik und der Fahrzeugindustrie voran.