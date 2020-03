Stichwahlen in Bayern Münchner Oberbürgermeister wiedergewählt – CSU gewinnt Nürnberg

Die wegen der Coronakrise beispiellosen Stichwahlen in den bayerischen Kommunen haben in mindestens zwei Großstädten Machtwechsel herbeigeführt. Die SPD verlor am Sonntag in ihrer bisherigen Hochburg Nürnberg den Oberbürgermeisterposten an die CSU. Quasi im Gegenzug nahm die SPD der CSU den Oberbürgermeister-Posten in Ingolstadt ab.