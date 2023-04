Streit um Kindergrundsicherung: Die Ampel ist kindisch

Insofern hat Christian Lindner zunächst einmal Recht, wenn er gegen die 12-Milliarden-Forderung für die Kindergrundsicherung sein Finanzminister-Veto einlegt. Mehr Geld ist kein Wert an sich, erst recht nicht in ernsten Etatzeiten. Die deutsche Familienpolitik krankt zuallererst an ihrer ungerechten Undurchschaubarkeit mit mehr als hundert Leistungen.



Allerdings liegt Lindner auch falsch. Die finanziell begründete Blockade verhindert, dass sich die Koalition ohne Groll an die organisatorische Großaufgabe macht, die sie sich im Koalitionsvertrag aus gutem Grund gestellt hat: „Wir wollen mehr Kinder aus der Armut holen und setzen dabei insbesondere auch auf Digitalisierung und Entbürokratisierung.“