Sturmtief Hendrik Sturmwarnung in Deutschland

Ja. Im Bahnverkehr kommt es bundesweit sowie regional zu Einschränkungen. So ist der Regionalbahnverkehr in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt derzeit eingestellt. Zwischenzeitlich fiel der Fernverkehr in Nordrhein-Westfahlen und Thüringen aus. Aber auch weitere Bundesländer sind von dem Sturmtief betroffen. So kommt es vor allem im Saarland, in Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern zu vermehrten Zugausfällen und Verspätungen. Die Bahn riet, sich vor Antritt der Reise zu informieren.