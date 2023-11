Subventionen Ökonom warnt vor Industriestrompreis: „Das heißt, andere müssen mehr sparen“

Was sind die Auswirkungen von vergünstigtem Strom für die deutsche Industrie in Europa?

Wenn jetzt die Industrie in Deutschland billigeren Strom bekommt, obwohl er eigentlich teurer sein müsste als vorher, dann hat das Auswirkungen auf viele andere. Die subventionierten Unternehmen haben wenig Anreiz zum Stromsparen oder zu Produktionsverlagerungen. Das heißt, andere müssen mehr sparen – und die Knappheit wird sich auch in höhere Energiepreise niederschlagen. Das trifft andere Industriesparten, das trifft private Haushalte und auch die Verbraucher und Unternehmen in anderen EU-Ländern. Grob gesprochen lassen die Deutschen durch ihren höheren Verbrauch die Strompreise in Italien zusätzlich steigen. Dann steigen aber auch die Energiepreise für den Maschinenbau, weil metallerzeugende Unternehmen subventioniert werden.