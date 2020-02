Tariflohnindex plus 5,7 Prozent Mindestlohn dürfte auch 2021 noch deutlich unter 10 Euro liegen

In der Koalition dürfte die anstehende Entscheidung für neuen Streit sorgen – zumal die Kommission mit Zweidrittelmehrheit vom Tarifindex abweichende Empfehlungen geben kann. Die Union sperrt sich gegen politische Einflussnahme auf die bislang unabhängig agierende Kommission. Die SPD hingegen will „eine schnellere Anpassung auf 12 Euro erreichen“, heißt es in jüngsten Parteibeschlüssen.



Dem Vernehmen nach versuchen SPD und Gewerkschaften derzeit, Einfluss auf die Geschäftsordnung der Kommission zu nehmen. Die alte Geschäftsordnung ist ausgelaufen, eine neue soll im April verabschiedet werden. Ziel der SPD ist ein Passus, wonach das Gremium bei seinen Mindestlohnempfehlungen bereits mit einfacher Mehrheit vom Lohnindex abweichen darf. Dann könnten die Arbeitgebervertreter in der Kommission überstimmt werden.