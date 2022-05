Tarifpolitik „Es ist paradox, dass die Gewerkschaften ständig nach dem Staat rufen“

Der bislang schärfste staatliche Eingriff ist die Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro unter Umgehung der Mindestlohnkommission, in der Vertreter der Tarifpartner sitzen. Ist das der Startschuss für eine noch stärkere Politisierung der Lohnpolitik?

Das könnte sein. Es ist aber paradox, dass die Gewerkschaften ständig nach dem Staat rufen, um weiße Flecken in ihrer Mitgliederstatistik zu beseitigen. Ein hoher Mindestlohn und eine stärkere Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen senken den Anreiz für Beschäftigte, sich zu organisieren, anstatt ihn zu erhöhen. Und man schießt sich auch tarifpolitisch ins Knie: Durch den auf zwölf Euro steigenden Mindestlohn werden rund 160 Entgeltgruppen in rund 100 Tarifverträgen obsolet – die staatlich festgelegte Lohnuntergrenze verdrängt also viele von den Gewerkschaften mitbeschlossene Tarifregeln. Letztlich soll der Staat richten, was die Gewerkschaften nicht durchsetzen können. Löhne werden damit zur Sache der Regierung.



Lesen Sie auch: Gewerkschaften: „Der Arbeitnehmer von morgen hat nicht mehr per se Solidarität im Blut“