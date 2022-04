Zwölf Euro Mindestlohn „Dem Arbeitgeber wird die Rolle des Alimentierens zugewiesen“

Es wäre ein möglicher Ansatzpunkt für eine Klage gegen die Mindestlohnerhöhung. Ob es dazu kommt, hält sich die BDA allerdings noch offen. Es komme darauf an, „was aus dem Gesetzgebungsverfahren rauskommt“, sagte Hauptgeschäftsführer Kampeter. Er wünscht sich „mehr Respekt für bestehende Tarifverträge“, also beispielsweise Übergangsfristen, um den Eingriff abzumildern. Für eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht bräuchte die BDA ohnehin Verbände aus ihren Reihen. Klagen können nur von Eingriffen in die Tarifautonomie unmittelbar betroffene Tarifvertragsparteien – nicht die Bundesvereinigung selbst.



