Bill Gates hat damals Verantwortungsträger auf drastische Weise mit dem Gedanken vertraut gemacht, sie seien nicht gut vorbereitet auf das, was zwingend auf sie zukommt. Zwingend? Ja, genau: zwingend. Um das zu verstehen, reicht ein einfaches Gedankenspiel mit Wahrscheinlichkeiten. Nehmen wir also an, die Chance, dass ein Virus in die Welt kommt, das so ansteckend ist wie die Masern und so verheerend wütet wie Ebola, liegt bei 0,001 Prozent, heißt das im Umkehrschluss: Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Virus in die Welt kommt, liegt bei 100 Prozent: Wir können also todsicher auf sein Erscheinen zählen - die Frage ist allein, wann es so weit sein wird, schon morgen oder erst in 1000 Jahren.