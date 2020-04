In dieser Woche haben sich Politiker und Epidemiologen noch einmal wechselseitig versichert, dass man immer noch „zu wenig wisse“ über das neuartige Coronavirus. Man wisse etwa nicht, ob Kinder, ähnlich wie im Fall der Grippe, besonders starke Multiplikatoren bei der Verbreitung von SARS-CoV2 darstellen oder ob eher das Gegenteil der Fall sei. Man könne nur erahnen, warum die Letalität in Deutschland noch vergleichsweise niedrig ist und in welchem Bereich sich die Sterberate der Covid-19-Krankheit überhaupt bewege, man könne allenfalls Vermutungen darüber anstellen, wie viele Menschen erkrankt sind, ob genesene Patienten sich erneut anstecken können - und wie viele junge, gesunde Menschen mit schweren Krankheitsverläufen zu rechnen haben. Was man inzwischen wisse, darüber hat uns Christian Drosten, der sympathische Institutsdirektor der Virologie an der Charité Berlin, am Donnerstagabend in einer ZDF-Talkrunde aufgeklärt: Selbstgenähte Behelfsmasken sind wirksam, das hätten neue Studien kurz vor den Ostertagen erwiesen. Allerdings sagte Drosten nicht, wie wirksam diese Masken sind. Ich schätze mal - man weiß es noch nicht.