Anders gesagt: Die neue „Heimatpolitik“ der Union ist eine politische Hohlformel – eine Art schwarz-rot-gold lackierte Sozial- und Strukturpolitik, mit der man sich die AfD vom Hals schaffen will, besonders in Ostdeutschland. Was der SPD der Mindestlohn ist, die Grundrente und die Verlängerung des Arbeitslosengeldes I, sind der Union eine „heimatbezogene Innenpolitik“, die „Stärkung des ländlichen Raumes“, ein „Fördersystem für strukturschwache Regionen“. Der Vorteil: Das klingt nicht nach Verteilung, auch wenn es noch so viel kostet. Man hat sich in der Union dafür früher nicht wirklich interessiert, aber damals ging es ja auch nur um Sozen-Kumpel im Ruhrgebiet. Heute aber, ja heute – da gilt es die Menschen dann doch vor den „Entgrenzungen“ der Wirtschaftswelt zu schützen, sie nicht dem „ökonomisierten Denken“ (Innenminister Horst Seehofer, CSU) auszuliefern. Also sucht man kraftnational und kümmerpathetisch zu integrieren, wen man jahrzehntelang den anonymen Kräften der Wirtschaft und der Globalisierung, den Optimierungszwängen und Dumpinglöhnen ausgeliefert hat.