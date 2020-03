Tauchsieder: Intellektueller Ausnahmezustand

Im Extremfall führt das dazu, dass man als Kulturwissenschaftler zum Opfer (s)eines stark empfundenen Zeitgefühls wird. Der französische Soziologe Jean Baudrillard etwa hat das „Ende der Geschichte“ (bereits fünfzehn Jahre vor Francis Fukuyama) als medial auf Dauer gestellte Welt-Simualtion durchschaut: als entleerte Welt, in der permanent was passiert, aber nichts mehr geschieht, deren Wirklichkeit sich im Widerschein der Medien vollzieht und deren erregte Ereignishaftigkeit uns auf Fernsehschirmen und Monitoren nur noch als sedierende Bilderfolge begegnet. Baudrillard hielt die Kopien des Weltgeschehens für realer als das Weltgeschehen selbst, und man konnte sich als Leser schier berauschen an der Suggestivkraft seiner Diagnose, dass dem massenmedial glattgebügelten Menschen keine Position mehr verstattet ist, von der aus er kritisch auf sich selbst und die Welt blicken könne – dass er in Routinen gefangen sei, sich in der „Hölle des Immergleichen“ nurmehr selbst simuliere. Kurzum: Baudrillard lesen war besser als kiffen. Nur leider waren die Sinne Baudrillards dann auch am 11. September 2001 komplett vernebelt. Er feierte die Terroristen als Konterrevolutionäre, die mit der Wucht der zwei Flugzeuge den „terreur“ unserer Scheinwelt zertrümmern, uns mit dem Einsturz der beiden Türme des New Yorker World Trade Centers auf den Boden der Tatsachen zurückholen würden: Wie gut, dass Osama bin Laden unsere erbärmlich entleerte Konsumgesellschaft und das Gleichförmigkeitsdiktat einer kulturkolonialen USA in die Luft sprengt!