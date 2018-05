Tauchsieder: Wie schön, dass Marx sich so gründlich geirrt hat

Wenn Karl Marx heute noch leben würde ... – so fängt ein schlechter Text an. Und schlechte Politik. Kein Autor ist so folgenschwer ausgebeutet worden wie der Trierer Volksfreund, der an diesem Samstag vor 200 Jahren geboren wurde. Kein Denker hat die Welt mehr bewegt, gut anderthalb Jahrhunderte lang, von der Veröffentlichung des Kommunistischen Manifestes 1848 bis zum Mauerfall 1989 – von einer leidenschaftlich-aufklärerischen Kampfschrift für die „Erkämpfung der Demokratie“ bis zum verdienten Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus.