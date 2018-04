Terrorismus: Über 250 Dschihadisten besitzen auch den deutschen Pass

Das Innenministerium bezieht sich demnach auf „Erkenntnisse zu mehr als 980 deutschen Islamisten beziehungsweise Islamisten aus Deutschland, die in Richtung Syrien und Irak gereist sind, um dort auf Seiten des Islamischen Staates und anderer terroristischer Gruppierungen an Kampfhandlungen teilzunehmen oder diese in sonstiger Weise zu unterstützen“.