Terrorverdacht: „Die AfD ist eine Gefahr für die innere Sicherheit in diesem Land“

Der Fall habe die Bundeswehr „in einem schlechten Licht stehen lassen“, was aber unberechtigt sei. „Unsere Soldatinnen und Soldaten schützen unsere Demokratie“, betonte Sensburg. „Aufgabe jedes Soldaten sollte es in dieser Angelegenheit sein, am positiven Image unserer Streitkräfte zu arbeiten und nicht sie politisch zu instrumentalisieren.“ Dies gelte auch für Soldaten, wenn sie zurzeit ein Mandat im Bundestag haben.