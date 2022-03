Tesla eröffnet Werk in Grünheide Verkehrsminister Wissing: „Deutschland ist der bedeutendste Automobilstandort Europas“

Bundesverkehrsminister Volker Wissing sieht die Eröffnung des neuen Tesla-Werks in Grünheide als wichtiges Signal für die Zukunft des Standorts: „Die Eröffnung des Tesla-Werks in Brandenburg zeigt, dass Deutschland der bedeutendste Automobilstandort Europas ist“, sagte der FDP-Politiker der WirtschaftsWoche. Dies müsse auch über den Transformationsprozess hinaus erhalten bleiben. „Beim Auto wie bei allen anderen Verkehrsträgern und Verkehrsbereichen unterstützen wir den Umstieg hin zu klimafreundlicher Mobilität“, erklärte Wissing. „Denn das Auto bleibt für den Individualverkehr auch in Zukunft unverzichtbar.“