Tourismusbranche: Trotz Wirtschaftsflaute und Klimaschutzdebatte: Tourismus zielt auf Übernachtungsrekord

Berlin Trotz Wirtschaftsflaute steuert die Tourismusbranche in Deutschland auf den zehnten Übernachtungsrekord in Folge zu. „Die Reiselaune zeigt sich bislang resistent sowohl gegenüber den dunkler werdenden Konjunkturwolken als auch gegenüber diversen tourismuskritischen Stimmen im Zuge der Klimadebatte“, sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW), Michael Frenzel, am Donnerstag.