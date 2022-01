Tracking der Energiewende #4 Die Wind-Rezession

Die Zurückhaltung des sonst so gerne mit eindeutigen Zahlen hantierenden Ministers in dieser Frage könnte sich auch damit erklären, dass der ohnehin schleppend laufende Ausbau von Windkraft und Solarenergie auch am Ende des ersten Monats des Jahres kaum an Schwung gewonnen hat. Zwar lag die Energiemenge der neu gebauten Solaranlagen mit knapp 69 Megawatt deutlich über dem Wert der Vorwoche (53 MW) – aber immer noch weit hinter dem Wert der ersten Kalenderwoche und um mehr als 50 Prozent hinter dem, was wöchentlich zugebaut werden müsste, um auf den Pfad in Richtung des anvisierten Anteils von 80 Prozent Erneuerbarer bei der Stromproduktion zu kommen.