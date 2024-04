Typisch deutsch 5 Dusseligkeiten, die beweisen, dass Deutschland ein „Ist halt so“-Land geworden ist

Viele Landsleute sagen ja: Das Glas ist nicht halbleer, das Glas ist ganz leer. Wir müssen erkennen: Oh, wir waren mal besser. Unsere alten, ach so deutschen Tugenden scheinen nichts mehr zu taugen in dieser Welt.



Wir halten uns für diszipliniert und ordnungstreu, aber wenn bei Lidl eine zweite Kasse aufmacht, schmeißen die Leute von hinten an der Hackfleischtruhe ihr Sandwichtoast vorne aufs Band – wie sonst auf Malle ihre Handtücher auf die Liege.

Irgendwas ist.



Unsere Autos schaffen es nicht mehr in die Top 10.

Unsere Verwaltung nennt sich digital, weil man ihr E-Mails senden kann. Die druckt sie dann aus und heftet sie ab.

Unser Flugverkehr ist so auf wirtschaftliches Überleben getrimmt, dass wir bei einem kostenlosen Stück Schokolade an Bord (Wert: 3 Cent) beim Kauen vor Rührung anfangen zu weinen.



Wir führen an Unfallschwerpunkten Geschwindigkeitsbegrenzungen ein und wenn dann dort deswegen weniger Menschen verunglücken, müssen die Schilder wieder weg, weil: Ist ja kein Unfallschwerpunkt.



Würde man das einem Schimpansen immer wieder sehr lange und ausführlich erklären – selbst er würde schließlich begreifen: Da kann irgendetwas nicht stimmen mit uns Deutschen.

Ich komme da auf mehr als 40 Gründe im Kleinen. Hier kommen mal fünf: