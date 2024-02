Ukraine-Krieg „Der Kanzler wirkt zunehmend isoliert“

Erst forderte der Kanzler auf der Sicherheitskonferenz in München die europäischen Staaten zu mehr Engagement im Kampf gegen Russland auf, eine Spitze vor allem gegen Frankreich. Dann korrigierte Frankreichs Präsident den Bundeskanzler ungewöhnlich deutlich bei der Frage, ob auch europäische Bodentruppen in Zukunft für Kiew denkbar wären. Eine direkte Anspielung auf das neue Kanzler-Nein zum Marschflugkörper Taurus, das in den Augen von Scholz vor Ort einen Einsatz deutscher Soldatinnen und Soldaten notwendig machen könnte.