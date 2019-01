 UN-Sicherheitsrat: Maas will sich enger mit Russland abstimmen

MoskauBundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sieht angesichts der Mitgliedschaft Deutschlands im UN-Sicherheitsrat in den nächsten zwei Jahren einen wachsenden Abstimmungsbedarf mit Russland. „Deutschland wird international mehr Verantwortung zukommen“, sagte er am Freitag bei einem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow in Moskau. „Dieser Verantwortung wollen wir uns stellen.“ Dazu gehöre auch eine enge Abstimmung mit Moskau bei internationalen Themen.