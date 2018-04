„Ungehobenes Potenzial“: Lindner setzt verstärkt auf weibliche Führungskräfte in der FDP

Er verwies als Gegenbeispiel auf die männerdominierte Führungsmannschaft von Innenminister Horst Seehofer (CSU): „Das ist so aus der Zeit gefallen. So wollen wir nicht sein.“ Lindner fügte hinzu: „Die FDP wird in ihrem Programm noch innovativer werden, wenn wir die weibliche Perspektive auf die Fragen der Zeit bei uns stärken.“ Die Freien Demokraten müssten sich selbstkritisch die Frage nach der parteiinternen Geschlechtergerechtigkeit stellen.