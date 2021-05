Unternehmen und Immobilienkäufer Diese Wahlversprechen diskutiert die Union

Nicht zuletzt will die Union – auch in Abgrenzung zu den Grünen – die Bildung von Immobilieneigentum in den Mittelpunkt stellen. Diskutiert wird über den Vorschlag, beim Ersterwerb einer Immobilie auf die Grunderwerbssteuer zu verzichten. Auch ein „echtes Familiensplitting“ steht zur Debatte – mit einer steuerlichen Gleichstellung von Kindern und Erwachsenen. Hier regt sich allerdings noch der Widerstand der CSU, die um das traditionelle Familienbild fürchtet.



