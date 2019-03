Unternehmensübernahmen Immer weniger deutsche Firmen von Chinesen übernommen

Auch Brüssel will bei solchen Übernahmen in kritischen Branchen in den EU-Mitgliedstaaten stärker mitreden und hat daher eine Verordnung auf den Weg gebracht, die ab Oktober 2020 gelten soll. Wegen der strengeren Prüfungen dürften sich insbesondere Investoren aus China künftig stärker zurückhalten. Zuletzt wollte die Tochterfirma eines chinesischen Unternehmens den deutschen Maschinenbauer Leifeld übernehmen – und sagte den Kauf ab, nachdem klar geworden war, dass die Bundesregierung das Geschäft untersagen wollte. „Wer sein Unternehmen verkaufen will, schaut daher, dass nicht nur chinesische Bieter im Boot sind“, sagt M&A-Experte Bonhage.



Sie lesen eine Exklusivmeldung der WirtschaftsWoche. Mit dem WiWo-Digitalpass erhalten Sie die aktuelle Ausgabe bereits am Donnerstagabend in der App oder als eMagazin. Alle Abo-Varianten finden Sie auf unserer Info-Seite.