 Verfassungsschutz: AfD-Fraktion fordert mehr Vereinsverbote im linksextremen Spektrum

BerlinDie AfD-Fraktion will die Bundesregierung dazu bewegen, das Augenmerk der Sicherheitsbehörden stärker auf das linke Spektrum zu lenken. „Eine Erosion des Rechtsstaates kann nicht durch eine einseitig verstärkte Fokussierung auf Rechtsextremismus verhindert werden“, heißt es in einem Antrag, den die AfD in dieser Woche im Bundestag vorstellen will.