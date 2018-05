Verhandlungen statt Gegenmaßnahmen: FDP kritisiert Altmaiers Strategie im Zoll-Streit mit den USA

Am Dienstag tagt der EU-Handelsministerrat. Dann, so die Hoffnung in Berlin, sollen sich die EU-Mitgliedsstaaten darauf einigen, was sie den Amerikanern im Detail anbieten können, um einen Handelskrieg noch abzuwenden. Bei einem Treffen der Staats- und Regierungschefs in Sofia hatte man sich am Donnerstag darauf verständigt, dass die EU mit Trump über Handelserleichterungen auf beiden Seiten verhandeln will. Allerdings unter der Bedingung, dass die EU dauerhaft von den neuen US-Zöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen wird.