Verteidigungsministerium: Einigung bei kostenlosen Bahnfahrten für Soldaten

Berlin Die Bundesregierung hat sich mit der Bahn weitgehend auf kostenlose Fahrten für Soldaten in Uniform geeinigt. In Regierungskreisen wurde eine Einigung am Freitag bestätigt. Ein finales Gespräch werde am Samstag in Berlin geführt, hieß es im Verteidigungsministerium. Daran werden Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, Verkehrsminister Andreas Scheuer, CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und Bahn-Chef Richard Lutz teilnehmen.