Vor dem Parteitag: Umfragetief bleibt – Kein Rückenwind für die SPD

Die Grünen steigen dagegen in der Wählergunst und erreichen nun zwölf Prozent (plus ein Prozentpunkt). Die Linke ist mit elf Prozent genauso stark wie in der vorherigen Woche. Auch die FDP bleibt unverändert und erreicht neun Prozent. Auf die sonstigen Parteien entfallen vier Prozent. Für den Sonntagstrend hat Emnid zwischen dem 12. und 18. April 2437 Personen befragt.