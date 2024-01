Wahl in Taiwan Was die Wahl über das Verhältnis der Taiwaner zu China offenbart

Eine geschwächte DPP ist für Peking von Vorteil. Klar ist aber auch, dass in Taiwan unter keiner politischen Konstellation eine Vereinigung mit China als ernsthafte Option gesehen wird. Selbst wenn die KMT die Wahlen gewonnen hätte, wäre es vielleicht zu einer vorsichtigen Annäherung gekommen. Aber ein Anschluss an Peking ist in Taiwan politisch nicht durchsetzbar. Dass die Chancen dafür in den letzten Jahren weiter rapide gesunken sind, liegt an Peking selbst.