Nach der Katastrophe des zweiten Weltkriegs waren die Deutschen bescheidener. Damals zog sich der Staat in dieser Zeit auf seine Funktion als Ordnungsmacht zurück und entließ die Wirtschaft in den marktwirtschaftlichen Wettbewerb. Doch da den Deutschen die Marktwirtschaft schon immer suspekt war, musste sie qualifiziert werden. Es entstand der Begriff der „Sozialen Markwirtschaft“.



Heute ist davon vor allem das „Soziale“ noch übrig, während die „Marktwirtschaft“ auf dem Rückzug ist. Ein wesentliches Instrument für die Aushöhlung der Marktwirtschaft ist der Missbrauch des Geldes für politische Zwecke, insbesondere der Staatsfinanzierung. Unter der Ägide von Bundeskanzlerin Merkel und ihres gegenwärtigen Vizekanzlers Olaf Scholz wurden die von den geistigen Erben Ludwig Erhards in die EU-Verträge hinein verhandelten ordo-liberalen Prinzipien der Geldverfassung verschrottet. Nun bestimmt die lateineuropäische Wirtschaftskultur die Finanz- und Geldpolitik im Euroraum.