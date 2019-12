Was kann uns aber dann noch Besseres passieren, als dass Klima-Schutz Status-Symbol wird? Dass nachhaltiges Leben dem eigenen Prestige dient? Ein Freund von mir ist Kunde bei Naturstrom. Die verschicken an Neukunden Aufkleber mit dem Spruch: „Hier fließt Naturstrom“. Er hat sich tatsächlich einen dieser Aufkleber an seine Wohnungstür geklebt. Als Ausdruck seiner Persönlichkeit. Statt Fußmatte mit Spruch.



Wer Klima schützt, soll darauf stolz sein dürfen. Und wenn Politiker und Verwalter der Meinung sind, dass es dem Gemeinwohl dient, die Erwärmung unseres Planeten aufzuhalten, dann ist es legitim, diesen Stolz der Menschen für die gute Sache zu nutzen. Indem man einfach nur öffentliche Plaketten vergibt. Als die kleine offiziell gutgeheißene Angeberei mit dem Edlen. Wenn’s doch hilft!