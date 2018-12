Also müssen wir es eben als Verbraucher alleine richten. Mittlerweile sind es ja längst die Discounter und Supermärkte, die auf Wunsch der Verbraucher immer wieder Druck auf die Lieferanten, also die Landwirtschaft ausüben. Jetzt müssen wir Kunden Läden wie Lidl und Aldi dabei unterstützen. Und die Alternativen kaufen. Aldi etwa verkauft eh seit Jahren kein Fleisch von gequälten Ebern mehr, bei Lidl gilt das ab Zertifikatstufe 2 bis 4, also „Stallhaltung Plus", „Außenklima“ und „Bio“. Machen wir Verbraucher es also mit dem Handel alleine. Soll die GroKo ruhig weiter irrlichtern.