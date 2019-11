Werner Plumpe „1931 waren die Menschen völlig hoffnungslos“

Was brachte die Staaten damals zu den protektionistischen Maßnahmen, die die Krise noch weiter verschärften?

Die demokratischen Staaten mussten sich auf die eigene Handlungsfähigkeit besinnen. Das war in den USA unter Theodore Roosevelt so, aber auch in Großbritannien, als es 1931 den Goldstandard aufgab und Zollmauern hochzog. Das ist eines der großen Dilemmata von Demokratien: Die Bürger erwarten von ihren Regierungen, dass sie ihre wirtschaftliche und soziale Situation ernst nehmen und im Zweifelsfall intervenieren. Wenn die Regierung sich aber an Regeln gebunden hat, die nicht direkt im nationalen Interesse sind, sondern die Funktionsfähigkeit institutioneller Bestimmungen absichern – etwa durch den Goldstandard oder einer gemeinsamen Währung – schränkt das die nationalen Regierungen ein. Das toleriert die Bevölkerung bei Wahlen nicht immer. Der zunehmende Protektionismus war eine Folge davon, dass die jeweiligen Regierungen nur auf diese Weise Handlungsfähigkeit beweisen konnten. Das stellt auch für unsere Gegenwart eine wichtige Lehre dar.