Windräder: Merkel will von Energiewende betroffene Bürger entschädigen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich hinter die SPD-Vorschläge gestellt, Bürger in Orten mit neuen Windrädern finanziell besser zu stellen. „Es geht darum, dass wir die Menschen, die am Infrastrukturausbau beteiligt sind, dafür in gewisser Weise entschädigen oder belohnen, dass sie die Gesamtlast für die Bevölkerung ganz Deutschlands auf sich nehmen“, sagte Merkel am Montag beim Neujahrsempfang der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns in Stralsund.