Wirecard-Ausschuss am 24. November 2020 Die Wirtschaftsprüfer von EY unter Druck

In seiner ersten Vernehmung sagte Orth über die Prüfungen: „Es wird sich auch nicht jede Quittung angeschaut. Wir prüfen nur in Stichproben.“ Und: „Die Arbeitsweise des Wirtschaftsprüfers baut leider auf Vertrauen gegenüber dem geprüften Unternehmen auf. Wir sind stets auf die Mitarbeit des Mandanten angewiesen.“ Auch müsse sich ein Wirtschaftsprüfer auf die Angaben eines Treuhänders verlassen – im Fall Wirecard wurden nach offizieller Darstellung die später fehlenden rund zwei Milliarden Euro von Treuhändern verwaltet. Die Treuhänder waren nicht unbedingt vertrauenserweckend: Der eine logierte in Singapur und betrieb nebenher eine Tanzbar, der andere war auf den Philippinen ansässig und verdingte sich auch als Scheidungsanwalt. Auch sei nicht unbedingt eine Bankbestätigung einzuholen, um die Existenz von Treuhandkonten zu prüfen, sagte Orth.