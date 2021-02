Wirecard Bitte unbedingt weitermachen

Da irritiert es umso mehr, dass die Fraktionsführungen von Union und SPD auf ein Ende der Befragungen im April drängen. Die übliche Logik, prominente Zeugen nicht im Wahlkampf zu hören, sollte im Fall Wirecard höheren Zielen weichen. Wie wäre es mit einem politischen Nichtangriffspakt zum Wohle des Finanzstandorts Deutschlands? Für Aufarbeitung, whatever it takes!



