Wirecard-Skandal Verwirrung um Beratungsauftrag – Bundesfinanzministerium „war übergriffig“

Beide Antworten verleiteten den FDP-Politiker Schäffler anschließend zu den Worten: „Das Bundesfinanzministerium war hier wohl etwas übergriffig.“ Schäffler will nun mehr Licht in den ominösen Beratervertrag bringen, der offenbar aufgehoben wurde, bevor die Experten ihre Arbeit überhaupt beginnen konnten. Schäffler will deshalb am morgigen Diensttag, wenn sich der Finanzausschuss weiter mit dem Wirecard-Skandal befasst, nachhaken. Die Bundesregierung scheine zu irrlichtern und wisse nicht so richtig, was die Konsequenzen aus dem Wirecard-Skandal sein sollen. Schäffler: „Die Hintergründe der Kündigung muss BaFin-Präsident Hufeld morgen darlegen.“