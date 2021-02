150-Millionen-Euro-Deal Curevac und GSK kooperieren bei Impfstoff

Die 150-Millionen-Euro schwere neue Kooperation baut auf dem bestehenden Corona-Impfstoff von Curevac auf, der sich gegenwärtig in der entscheidenden Phase der Entwicklung befindet und der auf der so genannten Boten-RNA (mRNA) basiert. GSK will Curevac bei der Herstellung von bis zu 100 Millionen Dosen dieses Impfstoffs im Jahr 2021 unterstützen, für den voraussichtlich im zweiten Quartal Zulassungsanträge gestellt werden sollen.