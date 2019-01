Agrar-Atlas Umweltschützer kritisieren EU-Agrarsubventionen

In der EU wird derzeit über die Verteilung der Agrargelder ab 2021 diskutiert. An der Flächenbindung soll nach den aktuellen Plänen aber festgehalten werden - obwohl laut „Agrar-Atlas“ rund 80 Prozent der Gelder an nur 20 Prozent der Begünstigten gehen. Geplant ist aber eine Obergrenze: Ab 60.000 Euro pro Betrieb soll die Förderung gekürzt, bei 100.000 Euro soll sie vollständig gekappt werden. Allerdings sollten dabei Arbeits- und Gehaltskosten - etwa bei Höfen mit sehr vielen Angestellten - in Betracht gezogen werden. Ein großer Betrieb kann dadurch der EU-Kommission zufolge weiterhin auf weit mehr als 100.000 Euro Förderung kommen.