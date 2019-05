Angst vor dem No-Deal-Brexit Brexit-Prepper trauen dem Frieden nicht

Seitdem herrschte in Großbritannien eine seltsame Ruhe. Das Thema, das die Nachrichten monatelang dominierte und das Land in einem regelrechten Aufruhr gehalten hat, trat praktisch über Nacht in den Hintergrund. Am Sonntag ging Premierministerin Theresa May gar einen Schritt auf ihre Gegner zu und forderte den Labour-Oppositionschef Jeremy Corbyn zu einem schnellen Kompromiss beim Brexit auf. Doch Joanna Elgarf traut dem Frieden nicht.