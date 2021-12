Antwort auf China Europas peinliches Seidensträßchen

Global Gateway krankt aber nicht nur an der Finanzausstattung. Dem Projekt ist anzumerken, dass es von Beamten entworfen wurde, die nicht in Kategorien der Macht denken. Der Kern des Vorschlags kommt aus der Generaldirektion für Entwicklungshilfe. Gleichzeitig unterstrich von der Leyen bei der Präsentation des Projekts, dass die Europäer damit ihre Werte in die Welt tragen wollen. Entwicklungshilfe, Werte und natürlich auch noch Strategie – die EU-Kommission hat sich zu viele Ziele auf einmal gesetzt, die sich zudem widersprechen.