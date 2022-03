Russisches Gas gab es ja günstig zu kaufen. An die Versorgungssicherheit verschwendete keiner einen Gedanken. Doch mit der Vogel-Strauß-plus-not-in-my-backyard-Haltung kommen die Deutschen nicht mehr durch. Putins Krieg gegen die Ukraine zeigt allen schmerzhaft auf, dass die Zeitenwende mehr Selbstversorgung bedeutet. Bevor dafür heimische Sonnen- und Windkraft sorgen, braucht es Gas noch lange als Brückentechnologie. Das kann nicht allein aus dem Ausland kommen, zumal Lieferanten wie Katar noch jahrelang an Verträge mit anderen Staaten gebunden sind. An der Steigerung der heimischen Förderung führt kein Weg vorbei. Sie lässt sich teilweise gar in wenigen Wochen hochfahren.