Allerdings enthält der EU-Entwurf für den Austrittsvertrag diverse Punkte, die für die britische Regierung sehr schwierig werden dürften. So beharrt Brüssel darauf, beim Brexit eine Grenze auf der irischen Insel in jedem Fall zu vermeiden. Notfalls sollen deshalb für das britische Nordirland wichtige Regeln der Zollunion und des EU-Binnenmarkts weiter gelten, obwohl die britische Regierung beides mit dem EU-Austritt verlassen will.