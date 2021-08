Bleibt das Desaster aus? Was sich aus Großbritanniens „Corona-Wunder“ lernen lässt

Das spiegelte sich auch in den Fallzahlen wider, da in diesem Zeitraum vor allem jüngere Männer erkrankten. So gingen die Fallzahlen in Schottland im Juli auch mehrere Tage vor denen in England zurück. Der mögliche Grund: Schottland schied schon in der Vorrunde aus, während England bis ins Finale kam. Zehn Tage nach dem Finale am 11. Juli – und somit zwei Tage nach der Aufhebung der Beschränkungen – ging dann auch in England die Zahl der gemeldeten Positivtests rapide zurück.



Geht die Pandemie in Großbritannien also dem Ende entgegen? Die Regierung warnt vor verfrühten Schlüssen und weist darauf hin, dass es im Herbst zu einer weiteren Welle kommen könnte. Zahlreiche Experten schließen sich dieser Einschätzung an. Christina Pagel, Mathematikerin am University College London, räumte gegenüber der BBC ein, dass sie sich mit ihren Befürchtungen hinsichtlich einer schweren Covid-Welle nach der Aufhebung der Beschränkungen geirrt hat. „Aber das bedeutet nicht, dass es vorbei ist. Wir müssen die Fallzahlen weiter senken. Falls wir mit 20.000 Fällen am Tag in den Herbst gingen, würde ich mir große Sorgen machen.“