 Brexit-Folgen: Mays Agenda der Abschottung

Das Weißbuch gleicht die Arbeits- und Aufenthaltsrechte der EU-Bürger, die nach dem Brexit nach Großbritannien kommen, an die niedrigeren Standards für Menschen aus anderen Teilen der Welt an. Privilegien für EU-Ausländer soll es nicht mehr geben. Höchstens noch für jene, die bereits in Großbritannien leben.



Europäer brauchen deshalb in Zukunft eine Einreiseerlaubnis. Was nach einem kleinen bürokratischen Akt klingt, kann gravierende Folgen haben: Schickt etwa BMW einen Münchner Ingenieur für eine Weile ins Mini-Werk in Oxford, benötigt er bald ein Arbeitsvisum. Das kostet nicht nur Zeit, sondern natürlich auch Geld.